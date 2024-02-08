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Володин: Швеция из страха перед США закрыла расследование по "Северным потокам"

Володин: Швеция из страха перед США закрыла расследование по "Северным потокам"

Когда во всем мире обсуждают конкретных виновных и кому выгоден был теракт на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", прокуратура Швеции ведет себя по принципу: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу".

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