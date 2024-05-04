Волочкова уверяет, что не нуждается в поддержке

Российская танцовщица призывает критиков сосредоточиться на собственных делах. Известная балерина Анастасия Волочкова решительно ответила популярной телеведущей Лере Кудрявцевой, которая ранее призвала общественность помочь артистке справиться с предполагаемой алкогольной зависимостью.
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