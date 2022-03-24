Потребительские цены в Китае остаются низкими, фабричная инфляция снижается

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Потребительские цены в Китае остались на сдержанном уровне в феврале, в то время как инфляция на заводах смягчилась, но аналитики призывают быть настороже в отношении будущих рисков в свете изменений внешней среды.
Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – Потребительские цены в Китае остались на сдержанном уровне в феврале, в то время как инфляция на заводах смягчилась, но аналитики призывают быть настороже в отношении будущих рисков в свете изменений внешней среды.
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