«Росатом» формирует ледокольную флотилию для работы на восточном участке Севморпути. Об этом рассказал экспертный портал «Медиапалуба» со ссылкой на руководителя проекта дирекции Севморпути госкорпорации Сергея Чемко.
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