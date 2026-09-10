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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко про 3:0: «ЦСКА выдал идеальный матч с «Торпедо». Сыграл на ноль, реализовал большинство, забил в меньшинстве. Системные тренеры любят и ценят такие победы»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал победу ЦСКА над «Торпедо» (3:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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