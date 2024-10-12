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  • Руслан Хусаинов
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности: недооценённый, недодиагностированный и излечимый

Введение Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является распространенным расстройством нервного развития, которое характеризуется симптомами невнимательности, гиперактивности, импульсивности и/или нарушения регуляции эмоций.

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