Синдром дефицита внимания и гиперактивности: недооценённый, недодиагностированный и излечимый

Введение Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является распространенным расстройством нервного развития, которое характеризуется симптомами невнимательности, гиперактивности, импульсивности и/или нарушения регуляции эмоций.
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