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Виктор Майгуров: «Сборная России по биатлону должна продолжить работу в нынешнем виде. Тренировочные методики, количество сборов, контрольные старты с белорусами сохранятся»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил экс-главе СБР Владимиру Драчеву, который предложил распустить сборную России и вернуть затраты, которые на нее шли, в регионы.

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