Счёт в серии хоккейного противостояния «СКА-Нефтяника» и «Старта» стал равным

Судьба путёвки в полуфинал решится 9 марта Сегодня ранним утром состоятся второй матч четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и нижегородским «Стартом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии