В Хорватии уволили тренера сборной за поддержку соперника загребского «Динамо»

Главный тренер юниорской сборной Хорватии по футболу Роберт Ярни покинул свой пост за поддержку «Бетиса», который сыграет против загребского «Динамо» в Лиге конференций, сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии (HNS).
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