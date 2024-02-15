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В Хорватии уволили тренера сборной за поддержку соперника загребского «Динамо»

Главный тренер юниорской сборной Хорватии по футболу Роберт Ярни покинул свой пост за поддержку «Бетиса», который сыграет против загребского «Динамо» в Лиге конференций, сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии (HNS).

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