В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие

В турецком Балыкесире, на заводе, где производят взрывчатые вещества, произошел взрыв. По информации местного губернатора Исмаила Устаоглу, в результате инцидента имеются жертвы, однако точные данные о количестве погибших и пострадавших не указаны.
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