В Крыму виллу Ротару хотят передалать в музей антифашизма

Виллу певицы Софии Ротару хотят использовать для музея антифашизма. Об этом пишет argumenti.ru. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Ротару не сделала ничего хорошего для жителей полуострова.
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