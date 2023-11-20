Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    А храбрых мальчиков из нальчика, которые снялись и покинули зону СВО, когда им что-то не понравилось - тоже наказали ...Отказавшийся ехат...
  • Россиянин
    Из этого не сделаешь телепортацию.Ученые ОИВТ: Уеди...
  • tatyanadavydkina
    Наши тупенькие партнеры по демократическому западу видимо не могут уразуметь что этот спутник ну так "нечаянно" улети...Дипломаты США, Яп...

В Крыму виллу Ротару хотят передалать в музей антифашизма

В Крыму виллу Ротару хотят передалать в музей антифашизма

Виллу певицы Софии Ротару хотят использовать для музея антифашизма. Об этом пишет argumenti.ru. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Ротару не сделала ничего хорошего для жителей полуострова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх