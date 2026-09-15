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Дроноводы ликвидировали замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ

Дроноводы ликвидировали замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» поразили пункты управления БПЛА и живую силу противника в Сумской области.

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