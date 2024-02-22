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23 февраля — День защитника Отечества: что за праздник и какие тосты говорить?

23 февраля — День защитника Отечества: что за праздник и какие тосты говорить?

23 февраля — День защитника Отечества: что за праздник и какие тосты говорить? Виталий ШкуратВ этот пятничный день, 23 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается День воинской славы, известный также как День защитника Отечества.

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