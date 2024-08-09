В Пермском крае губернатор Махонин призвал чиновников включить мозг

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ, 9 августа, ФедералПресс. Глава Прикамья Дмитрий Махонин во время выездного заседания регионального правительства в Александровске раскритиковал чиновников минсоца из-за сроков предоставления выплат для многодетных семей.
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