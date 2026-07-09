Не просто прощание: почему отсутствие сына на похоронах Хаменеи встревожило Китай

В Иране простились с Хаменеи ТЕГЕРАН, 6 июля, ФедералПресс. Менее чем за сутки до государственных похорон Хаменеи иранские власти сделали неожиданное заявление: новый Верховный лидер Муджтаба подтвердил, что не придет проститься с отцом.