Блинкен заявил Алиеву о желании Вашингтона нормализовать отношения с Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева разрешить визит своего помощника Джеймса О'Брайена в Баку для нормализации отношений между двумя государствами.
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