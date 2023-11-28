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Блинкен заявил Алиеву о желании Вашингтона нормализовать отношения с Баку

Блинкен заявил Алиеву о желании Вашингтона нормализовать отношения с Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора попросил президента Азербайджана Ильхама Алиева разрешить визит своего помощника Джеймса О'Брайена в Баку для нормализации отношений между двумя государствами.

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