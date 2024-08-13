В Кубке мира по зимнему плаванию примет участие 77-летний россиянин

77-летний Вячеслав Тихонов примет участие в Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине в составе российской команды, сообщил журналистам президент Всероссийской федерации зимнего плавания и капитан команды Андрей Замыслов 13 августа.
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