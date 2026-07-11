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Царьград

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Кубок высокого уровня: 500 шахматистов сражаются в Краснодаре

Кубок высокого уровня: 500 шахматистов сражаются в Краснодаре

В Краснодаре дан старт международному шахматному турниру. Как информирует телеграм-канал главы города Евгения Наумова, в соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из различных регионов России, а также из Абхазии и Беларуси.

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