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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич: «Мои 40 очков не означают, что я хорошо играл»

«То, что я набрал 40 очков сегодня, не означает, что я играл хорошо. Вопрос не в моем терпении в отношении кого-то, потому что мы с парнями вместе, нас ничего не разделяет.

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