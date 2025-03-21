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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид получил травму нижней части тела в матче против «Виннипега». Драйзайтль пропустил игру из-за нераскрытой травмы

Капитан «Эдмонтона» не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (3:4 ОТ).  Во втором периоде защитник «Виннипега» Джош Моррисси столкнулся с Макдэвидом в средней зоне.

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