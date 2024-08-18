Женские страсти
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Женские страсти

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Как сократить "разрыв между оргазмами" с помощью девяти необычных секс-советов: от сна нагишом до ношения носков в постели

Как сократить "разрыв между оргазмами" с помощью девяти необычных секс-советов: от сна нагишом до ношения носков в постели

Надоело притворяться? Вы не одиноки. Пройти весь путь вместе с партнером – это особенный опыт, но условия не всегда равны.

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Комментарии
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В
Воробей
В основном правильные советы. Но, относительно аспекта &quot;сунул, вынул и кончил” у неё определённо, более теоретические, в данном случае умозрительные и ложные представления. Проблема не столько в том, что многие мужчины неряшливы и заботятся только о себе, сколько в повышенной фоновой возбудимости их нервной системы, как хронического состояния. Это приводит к действительно относительно быстрому перевозбуждению и отсюда непреодолимому позыву к преждевременному сбросу, соответственно. Для эффективного имения дела с этой проблему нужно или научиться осторожно и медленно &quot;разгоняться&quot;, чтобы суметь фигурально говоря взлететь и таким образом обрести динамическую устойчивость летящего самолёта, или практиковать эффективное регулярное сбрасывание накопившегося возбуждения, чтобы начинать секс со значительно более низким исходным фоновым уровнем возбуждения, или, что ещё лучше, параллельно применять оба эти метода, ибо они способны взаимодействовать синергетически - усиливая эффективность друг друга.  И в освоении первого метода определённо полезна умная и умелая помощь партнёрши. Ну, и естественно, единственным эффективным путём быть способным сексуально удовлетворить любую партнёршу, включая и такую, которой для этого требуется цепочка последовательных оргазмов, является метод полного контроля сброса семени, в смысле его избегания, вовсе.
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1 д.
Maxim
Положите даме руку на живот, и пока не запрыгает, лучше - несколько раз так за ночь..
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23 час.

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