Нападающий на девушек в подъездах маньяк держит в страхе жителей Перми

t.me/chp_prm В Перми разыскивают маньяка, который нападает на молодых девушек в подъездах. Жительницы города сообщили в Telegram-канале "Пермь ЧП и ДТП, новости", что мужчина караулит жертв у дома или в подъездах и пытается изнасиловать их.