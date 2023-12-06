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Нападающий на девушек в подъездах маньяк держит в страхе жителей Перми

Нападающий на девушек в подъездах маньяк держит в страхе жителей Перми

t.me/chp_prm В Перми разыскивают маньяка, который нападает на молодых девушек в подъездах. Жительницы города сообщили в Telegram-канале "Пермь ЧП и ДТП, новости", что мужчина караулит жертв у дома или в подъездах и пытается изнасиловать их.

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