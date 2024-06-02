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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выплатит «Боруссии» 4,5 млн евро за победу Беллингема в ЛЧ. Около 5 млн уже перевели за чемпионство

По данным Bild, «Реал», обыграв дортмундцев в финале турнира, теперь должен выплатить им 4,5 млн евро.

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