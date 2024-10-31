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Петербургский дневник

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Количество «возвратных» туристов в Петербурге увеличилось с 18 процентов до 50 процентов

Количество «возвратных» туристов в Петербурге увеличилось с 18 процентов до 50 процентов

Список классических достопримечательностей Северной столицы дополнился новыми культурными площадками Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что число туристов, которые возвращаются в наш город, увеличивается с 18 процентов до 50 процентов.

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