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Мнение: Люди, вы придурки?! БЕГОМ на вакцинацию! Сейчас буду страшно ругаться! 18+

Мнение: Люди, вы придурки?! БЕГОМ на вакцинацию! Сейчас буду страшно ругаться! 18+

* Мнение, с которым полностью согласна, но мата много, править не стала, т.к. к месту.Я просто в бешенстве: народ сошёл с ума! Люди, вы что творите? Кого вы слушаете? Вы не понимаете, что играете в смертельную игру со своей и чужой жизнью в прямом смысле этого слова? Вы не понимаете, что в любой момент можете погибнуть или остаться инвалидом? Это просто какая-то массовая истерия вперемешку с шизофренией!Свежие случаи из жизниВ прошлом месяце были с женой на приёме у врача - кардиолога.

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