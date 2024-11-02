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Трагедия Курской области - "хитрый план" лично Путина: Блогер Витязева пытается взорвать страну изнутри?

Трагедия Курской области - "хитрый план" лично Путина: Блогер Витязева пытается взорвать страну изнутри?

Блогер Юлия Витязева смогла удивить добрую часть патриотов России, и это мягко сказано. Трагедия Курской области, где погибли десятки мирных людей, а парни своей кровью отвоёвывают у противника нашу землю, по её словам, "хитрый план" президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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Erna Абих
Витезяева, мразь и конченная стерва. Ей бы работать на ферме где собак тренеру т и стравливают. Может какой нибудь бешеный пёс и схавал её сучку
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Вот навела шороху Ю. Витязева! А всего лишь высказала предположение о возможном тактическом ходе в войне, которая идет уже скоро 3 года. Подобных тактик в разных войнах было немало (примеры много места займут). А ведь в феврале 22 года большинство были уверены (и я тоже), что через месяц все кончится, а оно вон как повернулось. Не вижу предательства в посте Витязевой. А В. Соловьева хочу похвалить за его шустрость с увольнением, сам несет пургу на передаче, а другие - не моги, тут же рычание с угрозой
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6 час.
Александр Рожков
Как вы ни панимаите? Эта мнагахадофка! Нам, дуракам ни панять. Вот.
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25 мин.

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