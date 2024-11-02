Трагедия Курской области - "хитрый план" лично Путина: Блогер Витязева пытается взорвать страну изнутри?

ВН

Валерий Николаевич

Вот навела шороху Ю. Витязева! А всего лишь высказала предположение о возможном тактическом ходе в войне, которая идет уже скоро 3 года. Подобных тактик в разных войнах было немало (примеры много места займут). А ведь в феврале 22 года большинство были уверены (и я тоже), что через месяц все кончится, а оно вон как повернулось. Не вижу предательства в посте Витязевой. А В. Соловьева хочу похвалить за его шустрость с увольнением, сам несет пургу на передаче, а другие - не моги, тут же рычание с угрозой