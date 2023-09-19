ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Лайма Вайкуле потребовала от русских покаяния и извинений.
Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Всякая прошмандовка ещё грозит!
Ответить
12 час.
Татьяна Бушмелева
Да уже кончайте бабушек стареньких и больных по просторам инета таскать. Только только с перлами Ахеджаковой угомонились теперь новую "тряпку" нашли. Кому, блин она нужна. Про неё уже давно забыли. Вспоминают только странные люди на федеральных каналах когда очередной новогодний показ древностей устраивают.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии