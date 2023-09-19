Спички - не игрушка

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  • Анастасия Гончарова
    полностью поддерживаю! ё.... так чтоб весь мир в труху!!!🤟👏👏👏👏😇😅Крым может атаков...
  • Борис Виленский
    У меня нет новых идей, поэтому предлагаю вернуться к старым - ё... Посейдонами и Сарматами.Крым может атаков...
  • Анастасия Гончарова
    свинотреп какой то !))))))😜😂😂😂😂😂😂Крым может атаков...

Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка

Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка

ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Лайма Вайкуле потребовала от русских покаяния и извинений.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Всякая прошмандовка ещё грозит!
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12 час.
Татьяна Бушмелева
Да уже кончайте бабушек стареньких и больных по просторам инета таскать. Только только с перлами Ахеджаковой угомонились теперь новую &quot;тряпку&quot; нашли. Кому, блин она нужна. Про неё уже давно забыли. Вспоминают только странные люди на федеральных каналах  когда очередной новогодний показ древностей устраивают.
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7 час.

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