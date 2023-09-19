Вайкуле потребовала от русских покаяния. И это не шутка

Татьяна Бушмелева

Да уже кончайте бабушек стареньких и больных по просторам инета таскать. Только только с перлами Ахеджаковой угомонились теперь новую "тряпку" нашли. Кому, блин она нужна. Про неё уже давно забыли. Вспоминают только странные люди на федеральных каналах когда очередной новогодний показ древностей устраивают.