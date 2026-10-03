Кайзер предложила выбрать женщину из Восточной Германии президентом

Элизабет Кайзер, уполномоченная по делам Восточной Германии, призвала избрать женщину из восточных земель президентом ФРГ.
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