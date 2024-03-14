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Козлов о Самонове в плей-офф: «У него было повреждение, как и у многих других ребят. Саша – наш первый вратарь, я решил идти с ним до конца»

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина. Самонов в шести матчах пропускал в среднем 2,37 шайбы и отражал 90,6% бросков.

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