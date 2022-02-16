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Breaking Defense: война Украины с РФ покажет место артиллерии в 21 веке

Breaking Defense: война Украины с РФ покажет место артиллерии в 21 веке

Среди американских военных аналитиков сформировалось мнение о том, что артиллерия, особенно дальнобойная и высокоточная, может оказаться более важным фактором победы в современном конфликте, чем танки и авиация, 14 февраля сообщает Breaking Defense.

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