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В России арестуют недвижимость Галкина и других иноагентов с 1 сентября

В России арестуют недвижимость Галкина и других иноагентов с 1 сентября

Новый закон позволит арестовывать элитную недвижимость иноагентов в России. Что это значит для Максима Галкина* и других звезд, покинувших страну? Российские власти готовят новые меры в отношении уехавших артистов и блогеров, признанных иноагентами.

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