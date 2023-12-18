Глава МИД Финляндии Валтонен: нельзя установить сроки приема Украины в НАТО

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время выступления в Гудзоновском институте заявила, что в данный момент нельзя назвать сроки, в которые Украина могла бы выполнить требования для вступления в НАТО.
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