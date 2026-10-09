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Шерингем советует «МЮ» купить 19-летнего Костуласа: «Станет следующим игроком «Брайтона», за которого заплатят 100+ миллионов фунтов. Настоящий лидер атаки. А какие голы забивает!»

Тедди Шерингем советует «Манчестер Юнайтед» купить 19-летнего форварда «Брайтона» Харалампоса Костуласа , на счету которого 2 гола и 1 ассист в 5 матчах сезона АПЛ .

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