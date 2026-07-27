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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Седьмой Chess & Jazz прошел в саду «Эрмитаж» в Москве. Фестиваль собрал более 14 тысяч человек

На главной сцене – Сцене Т2 – выступили Лолита, Моя Мишель, Zivert с акустической программой, Zoloto, Андрей Катиков, БАЗАР, Terelya, Сеттлерс, Нани Ева и СТРИО.

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