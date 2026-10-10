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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Шереметьево пассажиры спят на полу из-за массовых задержек рейсов

В Шереметьево пассажиры спят на полу из-за массовых задержек рейсов

В аэропорту отложены свыше 230 вылетов, еще 17 рейсов отменены В Шереметьево пассажиры вынуждены спать прямо на полу и на траволаторах — кадры с уставшими людьми появились в Telegram‑канале "Москва 24".

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