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Царьград

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На Южном Урале 13 октября потеплеет до +23°C

На Южном Урале 13 октября потеплеет до +23°C

В воскресенье, 13 октября, в южных районах Челябинской области дневная температура поднимется до +23°C, тогда как предстоящей ночью в низинах и горах возможно похолодание до –4°C.

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