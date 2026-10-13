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Царьград

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Авиакомпания S7 объяснила сигнал бедствия на рейсе Минеральные воды – Москва

Авиакомпания S7 объяснила сигнал бедствия на рейсе Минеральные воды – Москва

Данная процедура была запущена для повышенного приоритета, поскольку топлива оставалось недостаточно для дальнейшего ожидания в воздухе.

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