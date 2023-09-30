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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Казахстанские боксеры прошли взвешивание и дуэли взглядов перед боями в андеркарде Канело — Чарло

Казахстанские боксеры Абилхан Аманкул (4-0, 4 КО) и Бек Нурмаганбет (10-0, 8 КО) успешно прошли процедуру взвешивания и Face to Face перед своими поединками.

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