В Севастополе приняли около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram–канале, что в городе уже приняли около 100 обращений на горячие линии о попадании осколков и повреждении взрывной волной жилых домов и машин.
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