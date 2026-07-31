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Аргументы и Факты

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На Западе испугались сигналов «Радиостанции Судного дня»

На Западе испугались сигналов «Радиостанции Судного дня»

Сообщения, прозвучавшие в минувший четверг в эфире радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня»), сочли пугающими на Западе,«Печально известное "Радио" ожило, выпустив леденящий душу поток загадочных кодовых слов», — написал британский таблоид The Sun.

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