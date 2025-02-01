Журналистка опубликовала расследование о трансгендерности жены Макрона

АР

Анна Романовп

Бывают некрасивые женщины, вспомните Барбару Стрейзанд, нашу Ирину Чурикову, согласитесь, что это женщины со своеобразной внешностью, но кто скажет, что они некрасивые, а здесь не известно какой объект.