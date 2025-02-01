Журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о смене пола Брижит Макрон — жены президента Франции Эммануэля Макрона.
Журналистка опубликовала расследование о трансгендерности жены Макрона
Комментарии
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А
Александр
пидоры во главе франциии, кардинал Решелье перевернулся в гробу!!!!
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14 час.
АР
Анна Романовп
Бывают некрасивые женщины, вспомните Барбару Стрейзанд, нашу Ирину Чурикову, согласитесь, что это женщины со своеобразной внешностью, но кто скажет, что они некрасивые, а здесь не известно какой объект.
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12 час.
Лидия Фролова
ну и зачем...их дело
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9 час.
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