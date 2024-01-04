Настя Ивлеева собралась покинуть Россию

вл

валерий лисицын

Почему только Настя!? А остальные голожопики во главе с пучеглазиком ? Там им и место . У нас появятся свежие и нормальные по настоящему талантливые ребята а не идиоты с голой задницей с перьями. Не к ночи будут помянуты, нечисть.