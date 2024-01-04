Ивлеева решила отправиться в Дубай из-за хейта Блогер хочет переждать скандал за границей. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Настя Ивлеева решила покинуть Россию и на время уехать в Дубай.
Настя Ивлеева собралась покинуть Россию
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Почему только Настя!? А остальные голожопики во главе с пучеглазиком ? Там им и место . У нас появятся свежие и нормальные по настоящему талантливые ребята а не идиоты с голой задницей с перьями. Не к ночи будут помянуты, нечисть.
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Всем,голожопникам здесь не место, пусть на какой остров все туда съезжаются и месят глину
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3 час.
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