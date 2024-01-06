На Android можно бесплатно скачать игру, где нужно гонять на машинах с пушками К...

На Android можно бесплатно скачать игру, где нужно гонять на машинах с пушкамиКомпания TinyBytes выпустила на Android онлайн-игру Battle Cars, где игрокам, управляя боевыми машинами с пушками, нужно гонять по аренам и уничтожать противников в разных режимах.