На Android можно бесплатно скачать игру, где нужно гонять на машинах с пушками К...

На Android можно бесплатно скачать игру, где нужно гонять на машинах с пушкамиКомпания TinyBytes выпустила на Android онлайн-игру Battle Cars, где игрокам, управляя боевыми машинами с пушками, нужно гонять по аренам и уничтожать противников в разных режимах.
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