Автопутаница: в Крыму выставили на продажу американский раритет

В Ялте продают раритетный внедорожник International Travelall. Продавец утверждает, что 5 лет (с 1971 по 1976 годы) машина «служила» в консульстве США в Ленинграде, а потом сменила владельца и переехала в Крым.
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