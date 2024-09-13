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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Моддер превратил Fallout 4 в зомби-выживач с новыми локациями, сюжетным квестом ...

Моддер превратил Fallout 4 в зомби-выживач с новыми локациями, сюжетным квестом ...

Моддер превратил Fallout 4 в зомби-выживач с новыми локациями, сюжетным квестом и уникальными NPCМоддер с ником Yogibird111 решил превратить Fallout 4 в полноценный зомби-выживач, в котором игроку предстоит отправиться в Нью-Гемпшир и столкнуться там с ожившими мертвецами.

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