Моддер превратил Fallout 4 в зомби-выживач с новыми локациями, сюжетным квестом и уникальными NPCМоддер с ником Yogibird111 решил превратить Fallout 4 в полноценный зомби-выживач, в котором игроку предстоит отправиться в Нью-Гемпшир и столкнуться там с ожившими мертвецами.