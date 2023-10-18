За 9 месяцев РНКБ выдал 10 млрд рублей в рамках льготных госпрограмм для бизнеса

За 9 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 10 млрд рублей кредитов в рамках льготных государственным программ поддержки малого и среднего бизнеса.
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