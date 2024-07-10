Резкое повышение госпошлины за госрегистрацию прав на недвижимость: сколько придётся платить россиянам

10 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий повышение размера госпошлин за госрегистрацию прав на недвижимость кадастровой стоимостью более 22 млн рублей и сделок с ней, а также некоторых других.
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