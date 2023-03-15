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Приобретенного гражданства России предложили лишать за измену родине и дискредитацию СВО

Приобретенного гражданства России предложили лишать за измену родине и дискредитацию СВО

Поправки в закон предполагают лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию СВО. Такой комментарий РИА Новости дал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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