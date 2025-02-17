Более 185 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта вывели с пляжей Крыма и Кубани

МЧС России После разлива мазута в Керченском проливе, который произошел в результате крушения танкеров "Волгонефть", спасатели и волонтеры обследовали 7 961 квадратных километров в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии