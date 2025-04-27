В Крыму установили подозреваемого в осквернении могилы военкора Федорчака

В Крыму продолжается расследование уголовного дела по факту повреждения захоронений могил местных жителей, погибших в зоне спецоперации, среди которых могила корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака.
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